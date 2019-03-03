DEAŞ gasp ettiği 50 ton altını ABD’ye verdi

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Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentini işgal ettiği sırada gasp ettiği 50 ton altını ABD'ye teslim ettiği iddia edildi. SANA ajansı, ABD güçlerinin 50 ton altın karşılığında terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline güvenli geçişi için bir anlaşma yaptığını belirtti. Anlaşmaya YPG/PKK'nın aracılık ettiği kaydedildi. DEAŞ, yaklaşık 2 milyar 130 milyon dolar değerindeki altınları, 2015 ila 2017 arasında Suriye ve Irak'taki faaliyetleri sırasında birçok banka ile kuyumcuyu yağmalayarak ve iş adamlarını rehin alarak elde etmişti.Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, muhaliflerin kontrolündeki Kal Cibrin köyüne önceki gece saldırdı. Çıkan çatışmada, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 6 kişi hayatını kaybetti. AZEZ