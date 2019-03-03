İlk Başbakanın oğlu hayatını kaybetti

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Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanı adaylığını protesto için başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde bağımsızlık sonrası kurulan ilk geçici hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde'nin 60 yaşındaki oğlu Hasan Hadde hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Hasan Hadde'nin ağabeyi Selim Hadde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin başkentteki gösteriler sırasında çıkan izdihamda öldüğünü belirtti.Gösterilerde 7 sivil ile 56 polis yaralandı, 45 gösterici gözaltına alındı. Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.