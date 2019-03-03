‘Türkiye’yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz’

BUGÜN NELER OLDU

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin konuşmasında, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz." dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine de değinen Kocias, "ABD'nin Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. " değerlendirmesinde bulundu.