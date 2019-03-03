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’yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz’

Giriş Tarihi: 3.3.2019
‘Türkiye’yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz’
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin konuşmasında, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz." dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine de değinen Kocias, "ABD'nin Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. " değerlendirmesinde bulundu.
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‘Türkiye’yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz’
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