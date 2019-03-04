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Buteflika karşıtı gösterilerde 1 ölü, 183 yaralı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Buteflika karşıtı gösterilerde 1 ölü, 183 yaralı
Cezayır Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5'inci kez aday olması nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde 183 kişi yaralandı. Başkent Cezayir'de cumartesi günü düzenlenen gösterilerde de bağımsızlık sonrası kurulan ilk geçici hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde'nin oğlu Hasan Hadde (60) hayatını kaybetti. 24 Şubat'tan bu yana İsviçre'de tedavi gören ve adaylık başvurusu için seçim kampanyası müdürünü görevlendiren Buteflika ise bir mesaj yayımlayarak, bazı vaatlerde bulundu. Bu seçimde halkın kendisine olan güveni teyit etmesi halinde rejim değişikliği taleplerini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirten Buteflika, şunları söyledi: "Toplanacak Ulusal Konferans'ın ajandasına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Söz konusu seçimde aday olmayacağım."
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Buteflika karşıtı gösterilerde 1 ölü, 183 yaralı
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