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Hint mahkumlar, Pakistanlı mahkumu taşlayarak öldürdü

’da yayın yapan ‘’ gazetesi, 14 Şubat’ta gerçekleşen ve 41 Hint askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Hindistan’da cezaevinde bulunan bir Pakistanlı mahkumun, Hint mahkumlarca taşlanarak öldürüldüğünü duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 16:53

Pakistan'da yayın yapan 'The Express Tribune' gazetesi, 14 Şubat'ta gerçekleşen ve 41 Hint askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Hindistan'da cezaevinde bulunan bir Pakistanlı mahkumun, Hint mahkumlarca taşlanarak öldürüldüğünü duyurdu.

Pulwama saldırısından birkaç gün sonra gerçekleşen olayda öldürülen Şakirullah isimli mahkumun ailesi olayı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) taşıması için Pakistan yönetimine çağrıda bulundu.

Gazete, 14 Şubat'ta Keşmir'de gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası; Hindistan'ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur Merkez Hapishanesi'ndeki Pakistanlı mahkûm Şakirullah'ın, Hintli mahkûmlarca taşlanarak öldürüldüğünü duyurdu.

Kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Şahzad Gulfaam, Şakirullah'ın cenazesinin Pakistan'a getirilmesini yetkililerden talep etmesi üzerine, cenaze Cumartesi günü Wagah sınır kapısında Pakistanlı yetkililere teslim edildi.

Şakirullah'ın hapishanede Hintli mahkûmlarca taşlanarak öldürüldüğünü iddia eden ailesi, Şakirullah'ı korumanın Hindistan yönetiminin sorumluluğu olduğunu belirterek; bu olayı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) taşıması için Pakistan yönetimine çağrıda bulundu.

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Hint mahkumlar, Pakistanlı mahkumu taşlayarak öldürdü
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