İstanbul’dan İsrail’e tarihi uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da pazar günü düzenlenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir" dedi. İsrail'in yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarladığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Türkiye elindeki tüm imkanlarla Filistin'in hürriyeti ve uluslararası alandaki mücadelesini sürdürecektir" dedi. Kısa bir süre önce vefat eden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'e ve tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazasının Türkiye'nin dış politikasının önceliklerinden bir tanesi olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, "Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir, buna da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Filistin zorlu sınamalardan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır. Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır."Filistin halkı için tüm imkanlar ve kurumlarla seferber olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana Filistin'e yaptığı yardımın 460 milyon doları aştığını, TİKA Filistin Ofisi'nin 2006'dan itibaren hayata geçirdiği projelerin sayısının 550'ye ulaştığını söyledi.AFGANISTAN halkının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın takdim töreni dün İstanbul'da gerçekleşti. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sol 2), Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki (sağ 2), Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan ve BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl (sağda) katıldı.KARDEŞ ülkelerde gözyaşının ve akan kanın durdurulması için Türkiye her zaman yoğun çaba sarf edeceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu sene çok daha fazla çaba sarf edeceğiz. İran'a yönelik yaptırımları da doğru bulmuyoruz ve İran'ın bu şekilde köşeye sıkıştırılmasının bölge için de çok riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. İran'a yönelik desteğimizi de sürdüreceğiz" dedi.