Katar Emiri, Lavrov ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim, Katar'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Körfez krizi ile Suriye, Libya ve Somali başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.