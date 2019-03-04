Keith Flint evinde ölü bulundu! Prodigy grubunun solisti Keith Flint kimdir?

BUGÜN NELER OLDU

Prodigy grubu elektronik müzikle ilgilenenlerin yakından takip ettiği bir grup olarak ön plana çıkıyordu. Prodigy'nin solisti Keith Flint 49 yaşında evinde ölü bulundu. Ünlü sanatçının neden yaşamını yitirdiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.