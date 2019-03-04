Keith Flint evinde ölü bulundu! Prodigy grubunun solisti Keith Flint kimdir?
Önceleri Prodigy grubuna dansçı olarak katılan sonraları da grubun solisti olan Keith Flint, 49 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü sanatçı Keith Flint; evinde ölü bulundu.
Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:43Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 14:57
Prodigy grubu elektronik müzikle ilgilenenlerin yakından takip ettiği bir grup olarak ön plana çıkıyordu. Prodigy'nin solisti Keith Flint 49 yaşında evinde ölü bulundu. Ünlü sanatçının neden yaşamını yitirdiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.