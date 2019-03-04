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İsveç'e olan 302 milyon dolar borcunu 45 yıldır ödemiyor

yönetiminin İsveç'e 302 milyon dolar borcu bulunduğu, bu borcu 45 yıldır ödemediği ve ülkenin İsveç'e en çok borcu bulunan ulus olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 11:15
Kuzey Kore İsveç'e olan 302 milyon dolar borcunu 45 yıldır ödemiyor

Pyongyang yönetiminin İskandinavya ülkesi İsveç'e 302 milyon dolar (2.8 milyar İsveç kronu) borcu olduğu ortaya çıktı. 302 milyon dolar borçla Kuzey Kore, İsveç'e en çok borçlanan ülke oldu.

1970'li yıllardan bu yana sürekli olarak İsveç'e borçlanan ve borçlarını ödeyemeyen Kuzey Kore'nin İskandinavya ülkesinden 45 yıl boyunca 144 Volvo tipi otomobil, endüstri ve madencilik ekipmanları satın aldığı fakat hiçbir ödeme yapmadığı rapor edildi.

Vadesi dolan 65 milyon dolarlık (600 milyon İsveç kronu) borç faizlerle beraber 302 milyon dolara ulaştı. İsveç İhracat Kredi Kuruluşu'nda çalışan Stefan Karlsson'un İsveç'te yayın yapan Sveriges Radio'ya yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin borcunun yıllık faizinin yaklaşık 15 milyon dolar (100 milyon İsveç kronu) olduğu ve bu oranın Kuzey Kore'yi İsveç'e en çok borcu olan ülke yaptığını söyledi. Karlsson tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den önce İsveç'e en çok borcu olan ülkenin Küba olduğu belirtildi.

İsveç'in Kuzey Kore'den en son 1980'li yıllarda ödeme aldığını söyleyen Karlsson, Kuzey Kore'nin mevcut ekonomik durumda çok az miktarda ödeme yapabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin İsveç'te ithal ettiği Volvo marka otomobillerin bazıları zaman zaman ülkede çekilebilen nadir fotoğraflara takılıyor.

Hürriyet'in haberine göre; 2016 yılında İsveç'in Pyongyang Büyükelçiliği "Hala güçlü, Kuzey Kore'nin 1974 yılında satın aldığı ve ödemediği Volvo'larda biri. Chonjin'de taksi olarak çalıştırılıyor ve neredeyse yarım milyon kilometre yaptı" notu ile ülkenin İsveç'e olan borçlarına gönderme yapan bir tweet atmıştı.

İsveç İhracat Kredi Kuruluşu, Kuzey Kore'yi borçlarının taksitlerini yılda en az 2 defa ödemesi konusunda uyarsa da Pyongyang yönetimi bu talebe yanıt vermiyor.

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Kuzey Kore İsveç'e olan 302 milyon dolar borcunu 45 yıldır ödemiyor
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