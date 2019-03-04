Venezüela’ya dönmeden önce halkı sokağa çağırdı

BUGÜN NELER OLDU

Venezüela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezüela'ya döneceğini, bugün ve yarın tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı. Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador'daki temaslarının ardından yurtdışı yasağına rağmen terk ettiği Venezüela'ya geri döneceğini duyurdu. Venezüela'ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido, muhaliflerden, yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi. Guaido, Venezuela'ya "insani yardım" sokma girişimleri kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti. AA