Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Venezüela’ya dönmeden önce halkı sokağa çağırdı

Venezüela’ya dönmeden önce halkı sokağa çağırdı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Venezüela’ya dönmeden önce halkı sokağa çağırdı
Venezüela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezüela'ya döneceğini, bugün ve yarın tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı. Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador'daki temaslarının ardından yurtdışı yasağına rağmen terk ettiği Venezüela'ya geri döneceğini duyurdu. Venezüela'ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido, muhaliflerden, yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi. Guaido, Venezuela'ya "insani yardım" sokma girişimleri kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezüela’ya dönmeden önce halkı sokağa çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN