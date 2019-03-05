Ceset metali eriten bu fırında yakıldı

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Katar merkezli Al Jazeera Arabic'te yayımlanan belgeselde, daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporundaki bilgilerin yanı sıra yeni detaylara da yer verildi.Türk yetkililer, siyasetçiler ve Kaşıkçı'nın Türk arkadaşları tarafından verilen bilgilerle hazırlanan belgeselde Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun evinde Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu tespit edilen kan örneklerine de rastladığı belirtildi. Belgesele göre Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra vücut kısımlarının içinde bulunduğu inanılan torbalar, Suudi Konsolosu'nun ikamet ettiği evine nakledildi.Kaşıkçı'nın cesedinin burada yakıldığı öne sürüldü. Söz konusu fırının görüntülerinin ilk kez yayımlandığı belgeselde fırının yapımında çalışan işçinin de "Fırın için istenilen özellikler bizi çok şaşırtmıştı. Bu özellikler 'metalin erimesi için yeterince sıcak ve derin olması, fırının 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanması' olmuştu" sözlerine yer verildi. Türk yetkililer de Al Jazeera Arabic'e cesedin yakılmasının ardından cinayeti örtbas etmek için fırında et pişirildiğini ve cesedin cinayetin ardından 3 gün içinde yakıldığını söyledi.