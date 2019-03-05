Darbeci Guaido ülkesine döndü

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan ederek ABD'nin desteğiyle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido, Latin Amerika turunu tamamlayıp 11 gün sonra ülkesine döndü. Seyahat yasağına rağmen ülkeden ayrıldıktan sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de görüşen Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'ya özgür bireyler olarak giriş yapıyoruz, kimse de bunun aksini söyleyemez" ifadesini kullandı. Guaido, önceki gün de kitlesel protesto gösterileri için çağrı yapmıştı.