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Başbakanı Löfven: “’a katılanlar İsveç’e dönebilir”

esir kamplarında bulunan 200'e yakın militanın 'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Löfven, terör örgütü DEAŞ’a katılanların İsveç’e dönebileceklerini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 22:06
İsveç Başbakanı Löfven: “DEAŞ’a katılanlar İsveç’e dönebilir”

Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMAYACAKLAR"

Löfven, DEAŞ'a katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasasına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

YPG/PKK’dan DEAŞ’a koridor

"SUÇLARI BULUNANLAR..."

Löfven, "Hükumet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı. DEAŞ'a katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" dedi.

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İsveç Başbakanı Löfven: “DEAŞ’a katılanlar İsveç’e dönebilir”
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