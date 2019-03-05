İsveç Başbakanı Löfven: “DEAŞ’a katılanlar İsveç’e dönebilir”

Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMAYACAKLAR"

Löfven, DEAŞ'a katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasasına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

"SUÇLARI BULUNANLAR..."

Löfven, "Hükumet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı. DEAŞ'a katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" dedi.