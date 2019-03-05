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lideri ’yı ziyaret edecek

lideri Kim Jong Un 'ya gidecek. Kim ve Trump arasında gerçekleşen zirvenin ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada Kim Jong Un'un Rusya'ya gideceğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:02
Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim'in Rusya ziyaretinin kesinleştiğini duyurdu. Peskov, "Kesin bir tarih veremem. 12 Nisan'da Rus parlamenterler Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da temaslarda bulunacak. Kesin tarih bu ziyaret sonrası açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek
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