Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Michael Jackson için son dakika cinsel istismar kararı! Kızı da o tarikata üye olduğunu...

için cinsel istismar kararı! Kızı da o tarikata üye olduğunu...

'un cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan haberi geldi! Dünya gündemi Michael Jackson'un cinsel istismarının işlendiği "Leaving Neverland" belgeselini konuşuyor. Belgeselde geçen ifadelere göre Michael Jackson; Robson adlı çocuğa 10 yaşından itibaren yüzlerce kez cinsel istismarda bulundu. Ayrıca Michael Jackson anısına yapılan heykel de yıkılabilir; işte son dakika taciz itirafları...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 14:40
Michael Jackson için son dakika cinsel istismar kararı! Kızı da o tarikata üye olduğunu...

Dünya genelinde popun kralı olarak anılan 'un cinsel taciz geçmişi sürekli basında ve ABD'de yankılanıyordu fakat bu iddialar bir türlü kanıtlanamadı. Son olarak "Leaving Neverland" belgeselinde yayınlanan gerçekler tüm dünyayı şoka uğrattı! Şimdilerde 36 yaşındaki Wade Robson; Michael Jackson'un kendisine 14 yaşındayken tecavüz etmeye çalıştığını itiraf etti. Bu açıklamalardan sonra dünya genelinde Michale Jackson ve kızı 'a tepkiler çığ gibi büyüdü! O ünlü heykel de yıkılabilir...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Michael Jackson için son dakika cinsel istismar kararı! Kızı da o tarikata üye olduğunu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN