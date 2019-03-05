Michael Jackson için son dakika cinsel istismar kararı! Kızı da o tarikata üye olduğunu...

Dünya genelinde popun kralı olarak anılan Michael Jackson'un cinsel taciz geçmişi sürekli basında ve ABD'de yankılanıyordu fakat bu iddialar bir türlü kanıtlanamadı. Son olarak "Leaving Neverland" belgeselinde yayınlanan gerçekler tüm dünyayı şoka uğrattı! Şimdilerde 36 yaşındaki Wade Robson; Michael Jackson'un kendisine 14 yaşındayken tecavüz etmeye çalıştığını itiraf etti. Bu açıklamalardan sonra dünya genelinde Michale Jackson ve kızı Paris Jackson'a tepkiler çığ gibi büyüdü! O ünlü heykel de yıkılabilir...