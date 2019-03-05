Pakistan - Hindistan geriliminde flaş gelişme

Pakistan, Cammu Keşmir'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sebebiyle Hindistan'ın sorumlu tuttuğu militan gruplarına yönelik operasyon düzenlediğini ve grupların önemli isimlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.