Pakistan’dan Türkçe teşekkür mesajı

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Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti. PTI'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölüm paylaşıldı.Erdoğan'ın Pakistan'ı Hint pilotu serbest bırakmasıyla ilgili tebrik ettiği konuşmanın paylaşıldığı mesajda Türkçe olarak "Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayız savaş istemiyoruz" ifadelerine yer verildi. Hindistan ile Pakistan arasında geçen hafta zirveye çıkan gerilimin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ı arayarak gerilimin düşürülmesinde rol oynamasını istemişti. Erdoğan aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de görüşmüştü.Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle ilgili Hindistan ile yaşanan soruna gönderme yaptı. Han, "Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu çözen kişi Nobel'e layıktır" diye konuştu.