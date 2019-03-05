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, taciz saldırganlık bitmezse...

ve arasındaki rekabet sosyal medyada sorun yaratmaya başladı. Kraliyet ailesinin pek de iyi geçinmediği bilinen iki üyesinin hayranlarının tartışma noktası sosyal medya oldu. Sosyal medya üzerinden yaşanan ve sınırı aşan durumlar karşısında kraliyet ailesi ise çareyi polise sığınmakta buldu

Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 11:25
Tehdit, taciz saldırganlık bitmezse...

Önceleri büyük gelin tek başına bütün ilgiyi üzerinde topluyordu. Daha sonra aileye da katılınca işler değişti. Milyonlarca kadının gözünde "modern çağların Külkedisi" olan Middleton ile Markle'ın arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaya başlandı. Üstelik sadece sarayda değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayran arasında da. İki genç kadının birbirleriyle çok da iyi geçinemediği ortaya çıkınca bu rekabet de iyice kızıştı. İki düşesin hayranlarının "kapışma noktası" da sosyal medya oldu.

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Tehdit, taciz saldırganlık bitmezse...
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