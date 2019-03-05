Tehdit, taciz saldırganlık bitmezse...

Önceleri büyük gelin Kate Middleton tek başına bütün ilgiyi üzerinde topluyordu. Daha sonra aileye Meghan Markle da katılınca işler değişti. Milyonlarca kadının gözünde "modern çağların Külkedisi" olan Middleton ile Markle'ın arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaya başlandı. Üstelik sadece sarayda değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayran arasında da. İki genç kadının birbirleriyle çok da iyi geçinemediği ortaya çıkınca bu rekabet de iyice kızıştı. İki düşesin hayranlarının "kapışma noktası" da sosyal medya oldu.