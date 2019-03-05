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'dan virüsü açıklaması!

’da (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif hastalarla ilgili son veriler açıklandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 18:28
Ukrayna'dan HIV virüsü açıklaması!

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Toplum Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'da HIV pozitif olan kişilerin yüzde 40ının hastalığından haberi olmadığı belirtildi.

Erken evrelerde HIV virüsünün belirti vermediği belirtilen açıklamada, HIV virüsüne yakalanıp yakalanmadığınızı ne kadar erken öğrenirseniz, o kadar çabuk tedaviye başlayabilirsiniz denildi.

Bakanlık, vatandaşlara ücretsiz HIV testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın, Avrupa'da HIV virüsünün en yaygın olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkede 15-49 yaşları arasındaki her 100 kişiden birinin HIV pozitif olduğu bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO verilerine dayanan açıklamada ayrıca, dünya genelinde bugün yaklaşık 37 milyon kişinin HIV pozitif olduğu belirtildi.

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Ukrayna'dan HIV virüsü açıklaması!
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