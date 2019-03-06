Atinalı Müslümanlar minareli cami istiyor

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Camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'ya inşa edilen caminin nisan ayı başlarında ibadete açılacağı açıklandı. Açıklamaya göre, inşaatı tamamlanmak üzere olan cami içinde 300 erkek ve 50 kadın için ibadet yeri olacak. Atina'da yaşayan yaklaşık 150 bin Müslüman ise bir asırdır bekledikleri ve sonunda kavuşacakları cami konusunda hayal kırıklığı içinde. Caminin minaresiz ve megafonsuz olmasının yanı sıra kapasite olarak da yetersiz olduğuna dikkat çeken Müslüman Cemaati Derneği Başkanı Pakistanlı Naim Elgandour "Bu yapı şekil itibariyle camiye değil, büyük bir büfeye benziyor" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Ankara'da yaptığı görüşmesinde Atina'da cami için "Kiliseler çan kulesiz olamayacağı gibi camiler de minaresiz olmaz" diyerek, Atina merkezinde müzeye dönüştürülen tarihi Fatih caminin ibadete açılmasını önermişti.ALMANYA'DA çalışmak isteyen yabancı din adamlarında Almanca bilme şartı aranacak. DW ajansının haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın vize kurallarının bu yönde değiştirilmesi için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bakanlık sözcüsü ne derecede Almanca bilme şartının aranacağının henüz belirlenmediğini söyledi.