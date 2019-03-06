Fransız polisi kan saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da üç aydan fazladır devam eden Sarı Yelekliler'in eylemlerinde polisin kullandığı biber gazının bilançosu çıkarıldı. Mediapart internet sitesinin haberine göre eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 21 kişi gözünü kaybetti, 204 kişi başından, 13 kişi elinden, 41 kişi gövdesinden, 68 kişi bacaklarından ve 16 kişi belinden yaralandı. Yaralananların 56'sının gazeteci ve 37'sinin lise öğrencisi olduğu belirtildi. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.