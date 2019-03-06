Hindistan’da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın

Hindistan'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın çıktı. CGO kompleksinde bulunan 13 katlı binada çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti. Yerel saatle 08.30 sıralarında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan yetkililer, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan binanın büyük hasar aldığı olayda önemli evrakların da yandığı aktarıldı. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.