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Komşuların gerginliği ’in işine yaradı

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Komşuların gerginliği İsrail’in işine yaradı
Geçen hafta savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan, tansiyonu düşürmek üzere adımlar atarken, bu çatışmadan karlı çıkan İsrail oldu. Hindistan, Pakistan sınırını korumak üzere Su-30MKI savaş uçaklarına İsrail'in Spice-2000 tipi bombalarını yerleştireceğini açıkladı. Hindistan, Keşmir'in Pakistan'da bulunan tarafından bir saldırı gelmesi halinde bu bombaları kullanacak. Öte yandan Pakistan, Hindistan ordusuna ait bir denizaltının pazartesi günü karasularına girmeye çalıştığını, ancak bunun engellendiğini bildirdi.
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Komşuların gerginliği İsrail’in işine yaradı
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