Kosova’da uyuşturucu kullanımı alarm seviyede

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'da ergenlik çağında olan 35 bin kişinin uyuşturucu kullandığıda dair yapılan açıklama korku yarattı. Ülkede gençler arasında uyuşturucu kullananların sayısının giderek artması artık alarm verici seviyeye ulaştı. Uyuşturucu kullanım yaşı ise yapılan araştırmalara göre 21'den 16'ya kadar düştü. Gençlerin uyuşturucuya erişiminin kolaylaştığı belirtilirken en fazla kullanıcının da okullarda olduğunu kaydedildi. Durumun bilincinde olan Kosova polisinin okul etraflarında önlem aldığı ve son dönemde gözaltına alınan 198 kişiden 68'inin öğrenci olduğu açıklandı.