Michael Jackson'ın taciz belgeseli kriz yarattı! Böyle tepki gösterdiler

"İNSANLARIN DUYMAK İSTEDİĞİ..."

Yeni Zelanda ve Kanada'daki bazı radyo kanallarının, Michael Jackson'ın şarkılarını "Leaving Neverland" adlı belgeselde ünlü yıldız hakkında yeni cinsel taciz iddialarının gündeme getirilmesinin ardından şarkı listelerinden çıkardıkları belirtildi.

Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.

Bu kanallar arasında yer alan özel MediaWorks Radyo'nun Müdürü Leon Wratt "Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak." dedi.