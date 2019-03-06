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'ın taciz belgeseli kriz yarattı! Böyle tepki gösterdiler

tarafından 7 ve 10 yaşlarından itibaren yüzlerce kez cinsel istismara uğradığını söyleyen Robson ve Safechuck'ın açıklamalarından sonra Michael Jackson'a tepkiler büyüyor. Belgeseli linç olarak tanımlayan Jackson ailesi kanala dava açtı. İşte Michael Jackson hakkındaki itıraflarının ardından gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 12:42
Michael Jackson'ın taciz belgeseli kriz yarattı! Böyle tepki gösterdiler

"İNSANLARIN DUYMAK İSTEDİĞİ..."

Yeni Zelanda ve Kanada'daki bazı radyo kanallarının, 'ın şarkılarını "Leaving Neverland" adlı belgeselde ünlü yıldız hakkında yeni cinsel taciz iddialarının gündeme getirilmesinin ardından şarkı listelerinden çıkardıkları belirtildi.

Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.

Bu kanallar arasında yer alan özel MediaWorks Radyo'nun Müdürü Leon Wratt "Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak." dedi.

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Michael Jackson'ın taciz belgeseli kriz yarattı! Böyle tepki gösterdiler
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