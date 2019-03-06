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Rus paralı askerler Libya limanlarında

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Rus paralı askerler Libya limanlarında
İngiliz basını, yaklaşık üç yüz Rus paralı askerin, Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e destek olarak, Rus donanmasının gelmesi planlanan limanlarını koruduğu iddiasında bulundu. The Telegraph'a göre Rus istihbarat servisleriyle ilişkili Rus güvenlik şirketi çalışanı üç yüz paralı asker, tank, top, insansız hava araçları ve diğer mühimmatıyla Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba destek olmak, Tobruk ve Derne limanlarını korumak için bölgeye geldi. Askerlerin limanları koruduğu ileri sürüldü.
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Rus paralı askerler Libya limanlarında
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