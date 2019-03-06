Son dakika haberi: Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn serbest bırakıldı

Tokyo'da bir ceza mahkemesi, Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'ın serbest bırakılmasına karşılık ödeyeceği kefalet bedelini 1 milyar yen (6.8 milyon avro; 8.9 milyon dolar; 48 milyon TL) olarak belirledi.

Ghosn, mali suistimal ve ağır bir güven ihlaliyle suçlanıyordu. Kefalet için önceki talepler reddedilmişti ve uzun süre gözaltında tutulması uluslararası eleştirilere yol açmıştı. 64 yaşındaki eski yönetici, gözaltı merkezini beyaz yüz maskesi takarak terketti.

ÜÇÜNCÜ KEFALET TALEBİYDİ

Şubat ayında Ghosn'un savunmasını devralan yeni avukat ekibinde, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn'un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanıyor.

SUÇLAMA MADDİ USULSÜZLÜK

Güven ihlali ve gelirini eksik gösterme iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Ghosn'un, yargı sürecinin sonunda suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.