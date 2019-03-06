Türkiye ile AB arasında üst düzey toplantı

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Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı yaklaşık dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.ALMANYA'DA Sol Parti Federal hükümete AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasına dair soru önergesi verdi. Alman DW ajansının haberine göre Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre mülteci geri kabul anlaşması çerçevesinde 2018 yılında 5 bin sığınmacı Yunanistan'ı geri dönüş programı çerçevesinde gönüllü olarak terketti. 322 sığınmacı ise Yunanistan'dan Türkiye'ye sınırdışı edildi. AB bunun karşılığında 7 bin Suriyeli mülteciyi aldı.