Cemal Kaşıkçı cinayeti aralarını açtı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'daki güç kavgasını ortaya çıkardı. Habere göre Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prens, başta Cemal Kaşıkçı cinayeti olmak üzere bir dizi siyasi konu hakkında kriz yaşıyor. Baba oğul arasında yaşanan sürtüşme o kadar büyüdü ki, Kral Selman bin Abdülaziz, oğlunun yokluğunda bir tür darbe girişiminde bulunmasından korkarak şubat ayı sonundaki Mısır seyahatinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın olan 30 kişilik güvenlik ekibini değiştirdi.Kriz dedikodularını güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.Kral'ın Mısır seyahati boyunca onun yerine yönetime vekalet eden Prens Selman'ın ilk kez babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak yaptığı önemli atamalar da kriz yarattı.Avrupa ülkeleri bu hafta Suudi Arabistan'a tutuklu aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısında bulunacak. Diplomatların yaptığı bu açıklamaya göre Suudi Arabistan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde ilk defa sert şekilde eleştirilecek.Avrupa ülkeleri bu hafta Suudi Arabistan'a tutuklu aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısında bulunacak. Diplomatların yaptığı bu açıklamaya göre Suudi Arabistan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde ilk defa sert şekilde eleştirilecek.