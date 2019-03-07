Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

'den 'ye hava saldırısı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:38

- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Hamad Alnajjar
GAZZE (İHA) - İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze'den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN