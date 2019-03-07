Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle, 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.



HİDROELEKTRİK SANTRALİNE SABOTAJ DÜZENLENDİ

Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.

Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.







4 EYALETE YENİDEN ELEKTRİK HİZMETİ SAĞLANDI

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ülkeyi saatlerdir elektriksiz ve iletişimsiz bırakan kesintinin bir sabotajdan kaynaklandığını belirtti.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.



KARIŞIKLIK ÇIKARILMASI AMAÇLANIYOR

Saldırı ile Venezuela'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurgulayan Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

"Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum." diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi.





MARCO RUBİO'YA İŞARET ETTİ

Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

MADURO'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortaya çıkan bu problem karşısında Venezuelalılardan birlik olmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez." ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.







GUAİDO'YA GÖRE ELEKTRİKLER MADURO GİTTİĞİNDE GELECEK



Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hükümeti hedef aldı.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guiado, şunları paylaştı:

"Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam." ifadelerini kullanan Guaido, ülke dışına çıktığında ziyaret ettiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'da "bu krize" karşı önlemleri konuştuklarını aktardı.