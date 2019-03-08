Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek

Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek

Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.3.2019 07:05
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek

Wilson, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı istifa mektubunda, Teksas Üniversitesi Rektörlüğü için tek finalist olarak seçildiğini ve nihai oylamada gerekli oyu alması durumunda Hava Kuvvetleri Genel Sekreterliğinden, 1 Mayıs itibarıyla istifa edeceğini kaydetti.

Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa ettikten sonra Wilson'un ismi Savunma Bakanlığı için de geçiyordu.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, Trump'ın, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanı olarak aday göstereceği ifade edilirken, Wilson'un, Shanahan ile iyi anlaşmamasından dolayı Teksas Üniversitesinin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN