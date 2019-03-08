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'de keçiye "fahri belediye başkanı" unvanı

'nin Vermont eyaletinde belediye başkanı olmayan Fair Haven kasabasına başkan seçmek için yarışma açıldı. 2 bin 500 kişinin yaşadığı yerde 16 aday yarıştı ve seçimi en yakışıklı olan kazandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 22:32
ABD'de keçiye fahri belediye başkanı unvanı

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi.

Associated Press'in haberine göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu bulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu.

BİR YIL BOYUNCA...

"Lincoln" isimli keçi, bir yıl boyunca kasabadaki önemli gün ve etkinliklerde boy gösterecek.

KASABANIN BELEDİYE BAŞKANI YOK

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada, kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahri belediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

Hayvanlar arasındaki yarışmanın bağış toplamak için de iyi bir fikir olduğunu belirten Gunter, seçimde yer alan 16 hayvanın her birisi için 5 dolar katılım payı alındığını kaydetti.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarak kasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.

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ABD'de keçiye "fahri belediye başkanı" unvanı
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