‘Ankara ile adımlar atıyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de silahlı muhalif gruplar ve teröristlerin ayrılması için yapılanlarla ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, Rusya ve Türkiye askerlerinin İdlib'de Suriyeli silahlı muhalifler ve teröristlerin birbirinden ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını söyledi. Rus Sputnik ajansının haberine göre Lavrov "Askerlerimiz Suriye'den, Türkiye'den meslektaşlarıyla bu tür bir çözüm için uygulanabilir adımlarla uğraşıyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus ve Türk ordularının varacağı mutabakat sayesinde Suriye'nin İdlib kentindeki durumun tersine çevrilebileceğini söyledi.