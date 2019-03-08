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, İngiliz siyasetini hedef alan sahte hesapları kapattı

, siyasi tartışmaları 'manipüle etmek' eden, 'nefret yayan' yaklaşık 150 hesabını kapattı. Kapatılan hesapların siyasal tartışmaların yapıldığı forumlarda, nefret söylemiyle siyasetini hedef aldıkları; 137 hesabı işleten bireylerin Facebook ve Instagram'daki gruplar ve sayfalarda kendilerini 'aşırı sağ ve aşırı sağ karşıtı eylemciler' olarak tanıttıkları belirtildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 17:12
Facebook, İngiliz siyasetini hedef alan sahte hesapları kapattı

Facebook, siyasi tartışmaları 'manipüle etmek' eden, 'nefret yayan' yaklaşık 150 facebook hesabını kapattı. Kapatılan hesapların siyasal tartışmaların yapıldığı forumlarda, nefret söylemiyle İngiltere siyasetini hedef aldıkları; 137 hesabı işleten bireylerin Facebook ve Instagram'daki gruplar ve sayfalarda kendilerini 'aşırı sağ ve aşırı sağ karşıtı eylemciler' olarak tanıttıkları belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi soruşturma kapsamında yer alan hesapların, kendilerini ''anti aşırı sağ ve sağa eğimli'' olarak tanıttığını; söz konusu hesaplardan birinin 20 binden fazla diğerimin ise 12 binin üzerinde takipçisi bulunduğunu yazdı.

İngiltere siyasetini hedef alan bu hesapların sıklıkla göç, konuşma özgürlüğü, ırkçılık, LGBT sorunları, aşırı sağ politikalar, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar ve İslam ve Hıristiyanlık dâhil dini inançlar gibi konular da dâhil olmak üzere yerel ve politik haberler yayınladıkları kaydedildi.

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Facebook, İngiliz siyasetini hedef alan sahte hesapları kapattı
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