Hint savaş uçağı, Pakistan sınırı yakınlarında düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 Bison tipi bir savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden (IAF) yapılan açıklamada, ülkenin Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti civarında düşen uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Uçağın 'rutin bir görev' sırasında düştüğü belirtilirken, düşme nedeninin araştırıldığı ifade edildi. Pilotun güvenli bir şekilde kendini fırlattığı bildirildi.

Nal hava üssünden kalkan uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulduğu ifade edilen açıklamada, uçağa kalkış sırasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

İsmini vermek istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi olayın kuş çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'a ait savaş uçakları, Pakistan sınırları içerisinde El-Kaide bağlantılı olduğunu iddia ettikleri kampları bombalamış, Pakistan kuvvetleri ise bir Hint uçağını düşürmüştü. Olayın ardından Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki tansiyon hızlı bir şekilde yükselmişti.