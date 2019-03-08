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askerleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 42 yaralı

İşgalci askerlerinin, 'deki sivillerin gerçekleştirdiği barışçı ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu 23 yaşında Filistinli bir genç hayatını kaybetti, sağlık görevlileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu en az 42 kişi de yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 22:15
İsrail askerleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 42 yaralı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze – İsrail sınırında düzenlenen gösterilere katılanlara İsrail askerlerinin yine silahla ateş açtığını; 23 yaşındaki Tamer Khaled Arafat'ın açılan ateş ile vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında, aralarında 4 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de bulunduğu 42 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca önceki gün Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd isimli çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İsrail askerleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 42 yaralı
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