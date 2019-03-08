Musul’da enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Irak'ın Musul kentinde, kenti terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 5 bine yaklaştığı kaydedildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin kimliği belirlenmedi. Cesetler arasında toplam 851 çocuğun bulunduğuna dikkat çekildi.

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen hala enkaz altında çok sayıda cesedin bulunduğu tahmin ediliyor.

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği Musul, Irak güvenlik güçlerinin Ekim 2016'da düzenlediği ve 9 ay süren operasyon sonrası kurtarılmıştı.

Kentin büyük bir bölümünün yerle bir edildiği operasyon sonrası Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı raporda, kentin DEAŞ'tan kurtarılması sürecinde en az 2 bin 521 sivilin hayatını kaybettiğini, 824 bin sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.