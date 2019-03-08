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: ile ’de ortak tatbikat düzenledik

Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:09
Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat düzenledik

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü'nün iki gemisi 'Vasiliy Bıkov' ve 'Valentin Pikul'un mürettebatları 'Burgazada' ve 'Akçay' gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi.

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı.

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Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat düzenledik
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