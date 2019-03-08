Türkiye’den Afganistan ve Yemen’e yardım

BUGÜN NELER OLDU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Deşti Kale ilçesinde savaş nedeniyle mağdur olan ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan bin aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.Türk Kızılayı ise, Yemen'in kuzeyindeki Mahvit ilinde kökenleri Osmanlı'ya kadar uzanan Al et-Türki aşiretinden muhtaç ailelere bin adet gıda paketi dağıtımında bulundu. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki üst düzey bir heyet de Aden'e giderek kent halkının ihtiyaçlarını tespit etti.