Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD: Mısır’daki idamlar meşru

: ’daki idamlar meşru

Giriş Tarihi: 9.3.2019
ABD: Mısır’daki idamlar meşru
ABD yönetimi, Mısır'daki idamlarla ilgili ilk resmi açıklamasında "uluslararası hukukun idam cezasına izin verdiğine" vurgu yaparak, söz konusu cezayı "meşru" bulduğunu bildirdi. Anadolu Ajansı'nın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'ya yönelttiği Mısır'daki idamlarla ilgili soruya, üst düzey bir bakanlık yetkilisi yazılı cevap verdi. Mısır'daki idamlara dair bilgilerinin olduğunu kaydeden yetkili, buna rağmen idam edilen veya hakkında idam cezası verilen kişiler konusunda bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD: Mısır’daki idamlar meşru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN