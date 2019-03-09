ABD: Mısır’daki idamlar meşru

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ABD yönetimi, Mısır'daki idamlarla ilgili ilk resmi açıklamasında "uluslararası hukukun idam cezasına izin verdiğine" vurgu yaparak, söz konusu cezayı "meşru" bulduğunu bildirdi. Anadolu Ajansı'nın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'ya yönelttiği Mısır'daki idamlarla ilgili soruya, üst düzey bir bakanlık yetkilisi yazılı cevap verdi. Mısır'daki idamlara dair bilgilerinin olduğunu kaydeden yetkili, buna rağmen idam edilen veya hakkında idam cezası verilen kişiler konusunda bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.