Belçika’dan küstah PKK kararı

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Belçika Yargıtayı, PKK'nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 30 kişi ve bir kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına ilişkin mahkeme kararını bu kez onayladı. Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Sranders ise bu karara tepki olarak Türkiye'nin Belçika için önemli ve tarihi bir ortağı olduğuna vurgu yapıp, "Belçika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan kararı değişmeyecektir" diye konuştu. Belçika medyası kararı, "Temyiz Mahkemesi: PKK terör örgütü değildir" manşetleriyle verdi. Brüksel Temyiz Mahkemesi dün verdiği kararda, çocuk yaştaki insanları PKK saflarına katma, haraç toplama, teör propagandası yapmakla suçlanan şüphelilerin terör kapsamında yargılanamayacağına hükmetti. Gerekçe olarak da terör örgütünün Belçika'da değil, Türkiye'de silahlı faaliyet yürütmesi öne sürüldü. Türkiye karara sert tepki gösterirken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'nın kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.