Genç kızı kaçırmak için ailesini katletti! İğrenç detaylar böyle ortaya çıktı
Genç kızı kaçırmak için eve giren adam kızın anne ve babasını pompalı tüfekle katletti. Katil zorla evine getirdiği kızı bir bazanın içinde sakladı. Tüyler ürperten olayın detayları kızın 88 gün sonra katilin elinden kaçması ile ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları…Genç kızı kaçırmak için eve giren adam kızın anne ve babasını pompalı tüfekle katletti. Katil zorla evine getirdiği kızı bir bazanın içinde sakladı. Tüyler ürperten olayın detayları kızın 88 gün sonra katilin elinden kaçması ile ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları…
Giriş Tarihi: 9.3.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 10:30
Genç kızı kaçırmak için anne babasını evlerinde öldürdü. Pompalı tüfekle ebeveynleri vuran katil, Jayme Closs'u kaçırdı. ABD Wisconsin'de takvimler 15 Ekim'i gösteriyordu. Katil, zorla evine getirdiği genç kızı bir bazada sakladı.