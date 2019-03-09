TSK’dan İdlib’de devriye faaliyeti

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı. TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetini başlattı.Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor. TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor: "İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurdu. TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusu ise 10 noktada mevcut. Esad rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen, silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren rejimin saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.Rusya'nın Karadeniz Filosu, Türk Deniz Kuvvetleri ile Karadeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Karadeniz Donanması Bilgi Sağlama Birimi Başkanı Aleksey Rulyev, "Novorossiysk deniz üssünün iki gemisinin mürettebatı, devriye gemisi 'Vasiliy Bıkov' ve mayın tarama gemisi 'Valentin Pikul', Türk korveti 'Burgazada' ve mayın tarama gemisi 'Akçay'ın mürettebatı ile ortak tatbikat yaptı" açıklamasını yaptı.