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'da yeni elektrik kesintisi

'nın başkenti ve birçok eyalete elektrik verilemiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 22:48
Venezuela'da yeni elektrik kesintisi

Siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Venezuela'yı son iki gündür karanlıkta bırakan ve yaklaşık 7 saat önce önemli ölçüde giderilen elektrik kesintisi yeniden başladı.

Caracas'ın çok büyük bir kısmında ve birçok eyalette sabah yerel saatle 11 civarında elektrikler kesildi.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, ülkenin doğusundaki Guayana eyaletine bağlı Bolivar kentinde bulunan bir elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu.

Yetkililer, patlamanın varlığına ya da son yaşanan kesintiye neden olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
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