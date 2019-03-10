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Son dakika: 157 kişiyi taşıyan uçak düştü! şokta...

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika bilgisine göre; Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 12:04
Son dakika: 157 kişiyi taşıyan uçak düştü! Dünya şokta...

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan Boeing 737 tipi yolcu uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Etiyopya'da yolcu uçağı düştü! Uçakta 149'u yolcu 157 kişi olduğu açıklandı!

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada kaza sebebiyle ölülerin olduğu belirtildi.

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Son dakika: 157 kişiyi taşıyan uçak düştü! Dünya şokta...
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