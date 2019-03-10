Son dakika: 157 kişiyi taşıyan uçak düştü! Dünya şokta...

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan Boeing 737 tipi yolcu uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Etiyopya'da yolcu uçağı düştü! Uçakta 149'u yolcu 157 kişi olduğu açıklandı!

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada kaza sebebiyle ölülerin olduğu belirtildi.