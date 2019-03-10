“ABD’de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor”

ABD'de yapılan güncel bir anket, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koydu. ABD'nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında yapılan ankette, ülkede ayrımcılığa uğrayan dini grupların durumuna ilişkin sonuçlar araştırıldı. Ankete katılanların yüzde 85'i, ABD'de en fazla Müslümanların ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Müslümanları yüzde 79 ile Yahudiler takip etti. Aynı ankete katılanların yüzde 61'i Hristiyanların, yüzde 55'i ise Ateistlerin de ayrımcılığa uğradığını düşündüklerini belirtti.



ARAKANLILARIN SESİNİ DÜNYAYA DUYURUYORLAR

Malezya'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar, kendi imkânlarıyla kurdukları "Rohingya Vizyonu Televizyonu" ile Arakanlıların sesini dünyaya duyurma imkanı buluyor. 2012'de kurulan Rohingya Televizyonu, dünyada kurulan ilk Arakanlı televizyon kanalı olma özelliğini taşıyor.

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