Almanya’da FETÖ’ye tokat

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Almanya'nın başkenti Berlin'de FETÖ terör örgütünün yer aldığı House of One adlı proje ağır bir darbe aldı. Üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan ve FETÖ'nün göz boyamak için yer aldığı projesinin en önemli destekçilerinden olan Berlinli işkadını Catherine Dussmann, yardımlarını kesme kararı aldığını açıkladı. Projeye destek veren ve maddi bağışta bulunacağını açıklayan Dussmann, geri çekilme gerekçesini açıklarken, "Hoşgörü ve diyalogu teşvik etmek yerine dinlerarası ve dinler içinde yeni çatışmalar yaratan bir projeyi destekleyemem" dedi.Catherine Dussmann, yazılı açıklamasında Berlin'de dinlerarası diyalog projesine ihtiyaç duyulduğunu ve böyle bir projeye olan inancının devam ettiğini kaydederken, projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve onların da kutuplaştırıcı tutumunun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl Alman hükümeti 10 milyon euro destek verdikten sonra Berlin Senatosu da geçtiğimiz ay, projeye 10 milyon euro destek kararı almıştı. FETÖ'nün kendini barışçı bir yapıymış gibi sunduğu ve Alman kamuoyunda imaj çalışması yürüttüğü projenin maliyeti 43 milyon euro olacak. Projenin 22 milyon euroluk bölümü ise bağışlarla karşılanacaktı.Dussmann Kültür Evi sahibi olan ve Dussmann Grup Yönetim Kurulu Başkanı Catherine Dussmann'ın projeden çekilmesi, önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Projenin diğer destekçileri ise Aziz Petri Protestan kilisesi ve Yahudi kuruluşu olan Abraham Geiger Kolleg. Projenin inşasına bu yıl içinde başlanması ve 2020 yılında tamamlanması bekleniyordu. İşkadını Dussmann'ın çekilmesiyle projenin finansmanı tehlikeye girmiş oldu.