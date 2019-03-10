‘Cinayeti Trump tetikledi’

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ABDBaşkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner ile Suudi Arabistan arasındaki gizli nükleer görüşmelerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini tetiklediği öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesi haberinde güvenlik nedeniyle gerçek adını kullanmamayı tercih etmeyen yazar Owen Wilson'ın kitabındaki Kaşıkçı cinayetine ilişkin iddialara yer verdi. Haberde "Kaşıkçı ABD ve Suudi Arabistan arasında gizlice yürütülen nükleer görüşmelerden haberdardı. ABD'de Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi de Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a 'son derece hassas nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına' soruşturma açmıştı.' Veliaht Prens Selman, danışmanı olarak yanında bir yer almasını istedi Kaşıkçı bu teklifi reddetti" denildi. Yazıda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kaşıkçı ve ailesi Suudi Arabistan için önemliydi. Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın en uzun süre görevde kalan istihbarat şefi Prens Türki El Faysal'ın tüm sırrına mahrem olmuştu. Ayrıca Londra ve Vashington'daki büyükelçilerinin danışmanıydı. Kaçıkçı kraliyet ailesinin birçok sırrını biliyordu."