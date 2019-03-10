Hitler’in kayıp hazinesi bulundu

Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in kayıp hazinesinin bulunduğu ileri sürüldü. Rus Sputnik ajansının haberine göre Nazilerin Polonya'dan geri çekilmesi sırasında altın, sanat eserleri ve diğer değerli eşyaları sakladıkları 270 kamyonun yerlerini içeren Üçüncü Reich subayı Egon Ollenhauer'ın kişisel günlüğü Almanya'da yayınlandı. Günlüğe göre Hitler'in Sovyet birliklerinin ulaşamayacağı Polonya'daki 11 noktaya gizlediği hazineler arasında 28 ton altın da bulunuyor. Günlüğün şimdiki sahibi olan Schlesische Brücke Vakfı'nın günlükte belirtilen yerleri araştırdığı kaydedildi. Vakıftan yetkili olan Roman Furmaniac'a göre, günlükte belirtilen depolardan biri bir göletin dibi, diğeri Polonya saraylarından birinin duvarları arasındaki gizli bir oda, üçüncüsü bir parktaki derin bir kuyu.

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